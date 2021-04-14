Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:28Заразились
на 14.04В России 4 666 209+8 326В мире 137 442 820+779 567

Справка о владении русским языком для гастарбайтеров будет действовать три года

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Правительство установило сроки действия сертификата для иностранцев о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства. Такое постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Чиновники решили, что сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ российского законодательства для получения разрешения на работу или патента будет действовать три года с момента его выдачи, на такой же срок будет действовать соответствующий сертификат при получении разрешения на временное проживание.

В целях получения вида на жительство такой сертификат будет действовать бессрочно. При этом действие документа будет прекращено в случае аннулирования вида на жительство.

"Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу федерального закона "О внесении изменений в статью 15.1 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", - отмечается в документе.

правительство

Новости

В АТОР объяснили, как поменять или вернуть авиабилеты в Турцию

Патрушев заявил, что Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем

Патрушев заявил, что Киев может попытаться вернуть Крым силовым путем

ЦБ придумает механизм "переносимого банковского счета"

Умершие знаменитости

Умер телеведущий Олег Марусев

Умер телеведущий Олег Марусев

В Думе предложили ввести запрет на второе гражданство для глав госкорпораций

В Думе предложили ввести запрет на второе гражданство для глав госкорпораций

Послание президента Федеральному собранию будет оглашено в Манеже

Красноярский губернатор опроверг слухи о своей отставке

Россияне смогут жаловаться на нарушения своих прав через госуслуги

Пандемия коронавируса

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Дерипаска предложил вписать в закон ответственность ЦБ за рост экономики

Дерипаска предложил вписать в закон ответственность ЦБ за рост экономики
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');