Справка о владении русским языком для гастарбайтеров будет действовать три года

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Правительство установило сроки действия сертификата для иностранцев о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства. Такое постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Чиновники решили, что сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ российского законодательства для получения разрешения на работу или патента будет действовать три года с момента его выдачи, на такой же срок будет действовать соответствующий сертификат при получении разрешения на временное проживание.

В целях получения вида на жительство такой сертификат будет действовать бессрочно. При этом действие документа будет прекращено в случае аннулирования вида на жительство.

"Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу федерального закона "О внесении изменений в статью 15.1 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", - отмечается в документе.