Для разрешения на работу в РФ потребуется знание русского языка и истории

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Утверждены требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи единых государственных экзаменов по русскому языку как иностранному, истории РФ и основам законодательства России.

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещено в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, иностранные граждане для получения разрешения на работу или патента, во время сдачи экзамена по русскому языку как иностранному должны уметь воспринимать, читать и произносить информацию из социально-бытовой, и некоторых профессиональных сфер (прием на работу, обращение в правоохранительные органы, посещение поликлиники и др.), также уметь заполнять документы, бланки и заявления.

По истории России иностранцам для работы необходимо знать наиболее важные факты и события, названия столицы и других крупнейших городов, основные государственные праздники. По основам законодательства РФ иностранные граждане для устройства на работу должны знать основные права, свободы и обязанности иностранных граждан при пребывании на территории России.

Иностранцам, планирующим временное проживание, нужно знать то же, что и при получении разрешения на работу за исключением некоторых социально-культурных тем и названий городов России. Для получения вида на жительство, иностранцу необходимо кроме общих знаний, требуемых в остальных двух случаях, знать большее количество слов и уметь их применять в живом разговоре, понимать смысл всех услышанных предложений, помнить историческую хронологию событий в России, имена выдающихся деятелей в российской и советской истории, основные национально-культурные и религиозные традиции. В отношении законодательства иностранцы обязаны кроме своих прав свобод и обязанностей знать также основы конституционного строя принципы трудового, гражданского и семейного права РФ.