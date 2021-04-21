Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду подрос в рамках коррекции после двухдневного снижения, игроки ожидают выступления президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию (12:00 по Москве), в то время как внешние площадки подают негативные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,4% во главе с бумагами "Северстали".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3555,96 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1460,64 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 76,7 рубля (-0,13 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,561% годовых (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+1,5%), банка ВТБ (+1,3%), АФК "Система" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), Polymetal (+0,5%), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), расписки Ozon (+0,2%), акции "НЛМК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), Московской биржи (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Оценки аналитиков

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду негативный: большинство азиатских индексов снижается, и лишь Китай пытается удержаться от распродаж. Нефть в "минусе", хотя промышленные металлы пытаются расти. Основные опасения остаются связанными с коронавирусной пандемией: в Индии ежедневный прирост более 250 тыс. новых случаев, Япония рассматривает варианты возвращения чрезвычайной ситуации.

Главным событием для РФ станет ежегодное послание президента Путина Федеральному собранию. Кроме того, продолжается дипломатическая сага с Чехией, которая готова пойти на дальнейшее понижение отношений с РФ по весьма сомнительной причине. Вероятно, что отечественный рынок акций продолжит осторожно снижаться, а рубль проверит уровень 77 руб./$1, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, поводом для общемировых распродаж остается рост опасений инвесторов относительно динамики восстановления мировой экономики на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. По данным ВОЗ, во всех регионах наблюдается увеличение темпов роста числа заболевших.

Сложная ситуация в Индии, где темпы роста заболеваемости устанавливают новые пики, превышающие максимумы прошлой осени более чем в 2,5 раза. Наметилось ухудшение ситуации в Японии, где возможно ужесточение карантинных ограничений для сдерживания всплеска заболеваемости. Также вызывает опасения ситуация в Южной Америке и Канаде. Исключением выступает Европа, где сохраняются карантинные ограничения, введенные правительствами в начале третьей волны и призванные сдержать распространение коронавируса.

Сложившаяся ситуация ведет к пересмотру инвесторами ожиданий относительно темпов восстановления мировой экономики в сторону замедления. В результате на перегретых рынках, которые несколько недель подряд демонстрировали уверенный рост и обновляли исторические максимумы, активизировалась фиксация прибыли по длинным позициям, что приводит к коррекционному снижению.

В среду, учитывая внешний фон, ожидается преобладание продаж в российских акциях, в результате чего индекс МосБиржи может перейти в нижнюю половину диапазона 3500-3600 пунктов, считает Зварич.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,7-1%, завершив в "минусе" вторую сессию подряд. Инвесторы анализируют финансовые результаты и прогнозы крупнейших компаний, чтобы оценить, насколько оправдана высокая стоимость акций, пишет The Wall Street Journal. Сильные экономические данные США усилили ожидания и стимулировали недавнее ралли на рынке, в результате которого основные индексы обновили максимумы.

В среду в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,04%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне вторника) на фоне опасений по поводу пандемии.

Рост заболеваемости COVID-19 в таких странах, как Индия, омрачает перспективы восстановления экономики, что отрицательно сказывается на настроениях инвесторов, говорят аналитики. В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Цены на нефть

Нефть утром в среду также дешевеет из-за ухудшения перспектив спроса на фоне возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $66,32 за баррель (-0,4% и -0,7% во вторник), июньская цена WTI - $62,39 за баррель (-0,5% и -1,2% накануне).

Так, власти Индии объявили о новых карантинных мерах в ряде городов, включая Нью-Дели. Тем временем в отдельных японских префектурах может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа заражений - при том, что всего через три месяца в стране должны начаться Олимпийские игры.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 436 тыс. баррелей. Если данные будут подтверждены официальным докладом, рост запасов в Штатах будет первым за четыре недели.

Минэнерго США обнародует еженедельные данные о запасах энергоносителей в среду в 17:30 по Москве. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти за неделю, завершившуюся 16 апреля, на 4,4 млн баррелей.