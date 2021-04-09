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РКН передал в суд протокол на "ВКонтакте" о призывах к детям идти на митинги

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор передал в суд протокол на "ВКонтакте" о неудаленных призывах к детям приходить на несогласовнные акции, сообщила пресс-служба соцсети. Компании грозит штраф.

"В материалах дела фигурируют восемь постов со ссылками на YouTube-ролики. ВКонтакте обвиняют в том, что они не были своевременно удалены после получения запроса от Роскомнадзора, - говорится в сообщении. - В рамках разбирательства ВКонтакте была вынуждена ограничить доступ к данному контенту в соцсети на территории РФ. При этом он остаётся доступен россиянам на других площадках".

Суд в Петербурге уже назначил компании штраф в 1,5 млн рублей за такое же нарушение.

Роскомнадзор ранее в 2021 году составил и передал в суд протоколы на соцсети, составленные за несвоевременное удаление информации, в которой чиновники усмотрели призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых акциях.

4 марта мировой суд Савеловского района Москвы оштрафовал на 4 млн рублей компанию Mail.ru за неудаление такое информации в "Одноклассниках". 2 апреля мировой суд назначил Twitter три штрафа на общую сумму 8,9 млн рублей. 6 апреля на 2,6 млн рублей была оштрафована соцсеть TikTok. В судах также лежат протоколы на Facebook, Telegram и Google LLC, представителям компаний дали время изучить материалы дела.

Сообщалось, что компании привлекаются к ответственности за правонарушения, совершенные с 22 по 24 января.

Протоколы составлены по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

23, 31 января и 2 февраля в России прошли акции в поддержку политика Алексея Навального.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
ВКонтакте Роскомнадзор Алексей Навальный Mail.ru Одноклассники TikTok Twitter Facebook

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