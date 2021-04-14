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Данные Росстата показали небольшое снижение уровня бедности РФ в 2020 году

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, составила 17,8 млн человек против 18,1 млн в 2019 году, сообщил в среду Росстат.

Уровень бедности в РФ в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019 г.

Минимальный уровень бедности в РФ был достигнут в 2012 году - 10,7%, но затем показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,4% в 2015 году, после чего опять начал снижаться, но незначительными темпами.

В IV квартале 2020 года уровень бедности составил 9,2% (в IV квартале 2019 года - также 9,2%), в III квартале - 12,8% (12,0%), во II квартале - 13,5% (12,7%), в I квартале - 12,6% (14,3%). Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).

"Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в IV квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения. В результате общий объем социальных выплат в IV квартале оценивается в 3,4 трлн руб., что на 5,9% выше, чем в IV квартале 2019 года, и соответствует объемам III квартала 2020 года", - говорится в комментарии Росстата.

Изначально президент РФ Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение до 6,5% - ИФ).

Но в июле 2020 года президент подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.

Росстат

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