Спасенная из выгребной ямы кубанская школьница впала в кому

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в четверг.

"Состояние пострадавшей девочки тяжелое. Кома второй-третьей степени. Пока без динамики. Она находится на икусственной вентиляции легких", - сказал источник.

Ранее со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры сообщалось, что ребенок госпитализирован в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы (Краснодар). Помимо ссадин мягких тканей головы и туловища медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

Девятилетняя девочка, проживающая с матерью на хуторе Родниковский Новокубанского района, вечером 18 ноября ушла гулять и не вернулась. Сотрудники полиции, волонтеры и местные жители искали пропавшую больше суток и нашли живой в туалетной яме на территории местного дома культуры.

По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело по признакам покушения на убийство.

Для установления причин произошедшего прокуратурой края совместно с привлечением краевых органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организована проверка.