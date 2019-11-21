Поиск

Спасенная из выгребной ямы кубанская школьница впала в кому

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в четверг.

"Состояние пострадавшей девочки тяжелое. Кома второй-третьей степени. Пока без динамики. Она находится на икусственной вентиляции легких", - сказал источник.

Ранее со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры сообщалось, что ребенок госпитализирован в реанимационное отделение Детской краевой клинической больницы (Краснодар). Помимо ссадин мягких тканей головы и туловища медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.

Девятилетняя девочка, проживающая с матерью на хуторе Родниковский Новокубанского района, вечером 18 ноября ушла гулять и не вернулась. Сотрудники полиции, волонтеры и местные жители искали пропавшую больше суток и нашли живой в туалетной яме на территории местного дома культуры.

По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело по признакам покушения на убийство.

Для установления причин произошедшего прокуратурой края совместно с привлечением краевых органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организована проверка.

Краснодарский край

Новости

В Кремле не видели видео о жестокости предполагаемых бойцов ЧВК в Сирии

В МВД назвали безусловной угрозой лекарства, подобные "Фризиуму"

В МВД назвали безусловной угрозой лекарства, подобные "Фризиуму"

ФСБ отвергла претензии Украины по поводу унитазов на возвращенных кораблях

Минтранс собрался повысить скоростной режим на нескольких трассах весной 2020 года

Минтранс собрался повысить скоростной режим на нескольких трассах весной 2020 года

Возбуждены новые дела о мошенничестве на 240 млн руб. на стройке космодрома Восточный

Возбуждены новые дела о мошенничестве на 240 млн руб. на стройке космодрома Восточный

"Росатом" собрался потратить $7 млрд на мировое лидерство в морских перевозках

Coca-Cola начала производство в РФ энергетика

Coca-Cola начала производство в РФ энергетика
Хищения в Минкультуры

Суд Вены решил выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Минобороны потребовало 644 млн руб. с казанского ОКБ, разрабатывавшего беспилотник "Альтиус"

Что случилось этой ночью: четверг, 21 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');