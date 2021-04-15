Экс-начальник полиции Туапсинского района осужден за хищение служебного катера

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Туапсе (Краснодарский край) в четверг приговорил к двум годам колонии бывшего начальника райотдела МВД, который, воспользовавшись крупным наводнением, присвоил служебный катер. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Подсудимый Виталий Шевченко признан виновным в присвоении и растрате вверенного ему имущества с использованием служебного положения (часть 4 статьи 160 УК РФ). Экс-полицейский присвоил вверенный ему служебный катер, тем самым причинив ущерб ГУ МВД России по Краснодарскому краю на сумму более 2,3 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по краю, во время стихийного бедствия в Туапсинском районе осенью 2018 года полицейский похитил служебный катер "Стриж-4". Он также распорядился сообщить вышестоящему руководству, что в результате наводнения судно якобы было смыто с территории гаражно-лодочного кооператива и затонуло.

Шевченко также поручил провести служебную проверку по факту порчи и уничтожения имущества в результате стихийного бедствия. Результаты проверки он утвердил лично. Катер при этом находится в целости и сохранности в одном из гаражных боксов морского торгового порта Туапсе.

Суд назначил Шевченко наказание в виде 2 лет колонии общего режима и штрафа в 250 тыс. рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда, уточнил собеседник агентства.

После возбуждения уголовного дела фигурант был уволен из органов внутренних дел

В результате выпадения обильных осадков в октябре 2018 года в Апшеронском, Туапсинском районах Краснодарского края и Сочи были подтоплены более 2 тысяч жилых домов. Повреждены автомобильные и железнодорожный мосты. Погибли шесть человек, пропали без вести двое.