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Больше половины россиян не смогли назвать свободными президентские выборы в США

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президентские выборы в США, которые прошли в ноябре 2020 года, "трудно назвать подлинно свободными и демократическими", считают 55% россиян. Это показал опрос ВЦИОМа, проведенный 27 января среди 1600 взрослых по телефону.

Выборы в США - 2020

Только 12% опрошенных согласны, что выборы прошли в открытой и честной политической борьбе. В возрастной группе от 18 до 24 лет тех, кто считает выборы в США свободными, 21% против 39% не согласных с этим. В группе 60+ в том, что выборы не были свободными, убеждены 69%.

Даже если бы у них была такая возможность, 70% респондентов не стали бы голосовать за кандидатов в президенты США. Еще 12% сказали, что проголосовали бы за Дональда Трампа, 7% выбрали бы Джо Байдена.

Внимательно за президентской кампанией в США следили 12% опрошенных (в Москве и Петербурге - 22%), время от времени интересовались происходящим 52%, совсем не следили 35% опрошенных.

Каким президентом для Америки будет Байден, не знают 44% респондентов. 2% опрошенных ответили, что он будет одним из самых лучшим президентов, 8% - просто хорошим, 28% - средним, 6% - плохим, 12% - одним из худших.

При этом 53% россиян считают, что при Байдене российско-американские отношения никак не изменятся. Еще 20% верят, что в двусторонних отношениях наступит улучшение, 20% - ухудшение.

Четыре года президентства Трампа, который на словах симпатизировал руководству России, но на деле не сумел остановить ухудшение двусторонних отношений, научили россиян "не слишком доверять и не надеяться на американских политиков в принципе", прокомментировал результаты опроса гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

"С существующей реальностью плохих отношений двух великих держав люди примирились и, по сути, уже считают ее "новой нормой"", - добавил он.

Штурм Капитолия

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США Джо Байден Дональд Трамп ВЦИОМ

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