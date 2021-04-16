На первичное звено здравоохранения РФ направят 500 млрд руб. за 5 лет

Из них в 2021 году на модернизацию планируется выделить 90 млрд рублей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - На модернизацию первичного звена здравоохранения в ближайшие пять лет будет потрачено не менее 500 млрд рублей, из них – 90 млрд в текущем году, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Необходимо построить и реконструировать сотни медицинских организаций. Столько же объектов капитально отремонтировать. Закупить необходимое медицинское оборудование, транспорт, в том числе для доставки пациентов и выезда врачей на вызовы", - сказал премьер в пятницу в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.

В ближайшие пять лет на это будет направлено не менее 500 млрд рублей. Из них 90 млрд рублей – уже в текущем году, добавил Мишустин.

"Для того, чтобы в режиме онлайн управлять медицинской помощью, создан целый ряд регистров. В том числе, пациентов с коронавирусной инфекцией и тех, кто был вакцинирован, а также регистр граждан, у которых есть право на бесплатное лекарственное обеспечение. Система позволит планировать закупки и следить за наличием нужных лекарств, чтобы льготники получали их вовремя", - сказал премьер.