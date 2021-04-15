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Три человека погибли в ДТП с бензовозом под Волгоградом

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ДТП с участием бензовоза, двух грузовиков и легковушки произошло на трассе "Волгоград-Шахтинский" в Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительной информации, в аварии погибли три человека. Двое из них находились в легковом автомобиле, "который практически расплющило между грузовыми машинами, а также водитель большегруза.

По данным ведомства, на участке дороги, где ведутся ремонтные работы, перед светофором остановился бензовоз, сзади остановилась легковая автомашина и еще один грузовик. В стоящие машины врезалась попутная фура.

Волгоградская область

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