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Арестован подозреваемый в убийстве вора в законе Али Гейдарова

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы заключил под стражу на два месяца Матлаба Султанова, подозреваемого в убийстве "вора в законе" Али Гейдарова (Алика Рыжего).

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Султанова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 июня 2021 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

В суде уточнили, что Султанов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

О его задержании накануне сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова. Она отметила, что в жилище, где скрывался фигурант, проведены обыски. По данным СК, мужчина признал вину в содеянном.

По информации из СМИ, Али Гейдаров (Алик Рыжий) входил в криминальный клан вора в законе Аслана Усояна ("Дед Хасан"). В 1990-х годах занимался кражами и разбоями в Архангельской области. В 2014 году был осужден на 7 лет за вымогательство.

Матлаб Султанов Али Гейдаров Алик Рыжий

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