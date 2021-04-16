Водитель Porsche устроил массовую аварию в Калуге и скрылся

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Пять машин столкнулись утром в пятницу в центре Калуги, виновник ДТП до сих пор не установлен. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Калужской области.

Авария случилась около шести часов утра на Тульской улице. По предварительной информации, водитель Porsche Cayenne выехал на полосу встречного движения, наехал на бордюр, врезался в фонарный столб, но не остановился, а протаранил припаркованный Chevrolet Lanos. Того от удара отбросило на стоящий рядом грузовик, который по инерции въехал в Hyundai Creta.

После этого Porsche врезался во встречный Renault-Logan.

В ДТП пострадал 69-летний водитель Renault, он госпитализирован. Личность виновника аварии выясняется.