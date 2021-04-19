Автобус с пассажирами упал в кювет недалеко от Южно-Сахалинска

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус с пассажирами улетел в кювет утром в понедельник недалеко от Южно-Сахалинска, сообщает в своем телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко.

"Сегодня в Южно-Сахалинске произошла авария с участием рейсового автобуса №117, перевозившего пассажиров из Южно-Сахалинска в поселок Троицкое. Поручил министерству здравоохранения оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а министерству транспорта взять на особый контроль установление причин аварии", - написал губернатор на своей странице.

В УГИБДД региона происшествие пока не комментируют. В местных соцсетях очевидцы выложили видео и фотографии, в которых сообщают, что авария произошла в восьмом часу утра местного времени, водитель не справился с управлением, автобус упал на бок в кювет. По словам очевидцев, есть пострадавшие. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и врачи "скорой помощи".

Из-за ДТП образовалась многокилометровая очередь автомобилей на въезде в областной центр.

Сахалин находится под влиянием очередного циклона, в ночь на понедельник на юге острова, в том числе в Южно-Сахалинске была метель. В настоящее время снегопад продолжается, на дорогах - гололед.