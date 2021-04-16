Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:10Заразились
на 16.04В России 4 684 148+8 995В мире 139 076 606+816 761

В посольстве Великобритании назвали плановой встречу в МИД РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Встреча посла Великобритании в Москве Деборы Броннерт в МИД РФ была запланирована заранее, сообщили "Интерфаксу" в британской дипмиссии в пятницу.

Там отметили, что мероприятие "является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы".

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация, что Броннерт прибыла в МИД РФ.

Накануне посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании, где ему, в частности, выразили обеспокоенность "злонамеренными действиями" Москвы. Замглавы МИД Великобритании Филипп Бартон заявил Келину, что Лондон поддерживает введенные ранее в четверг президентом США Джо Байденом санкции из-за действий России.

Великобритания МИД РФ

Новости по теме

Новости

Мурашко заявил, что ситуация с COVID в РФ стала управляемой

В компаниях по выдаче электронных подписей прошли обыски из-за махинаций

Замглавы департамента мэрии Москвы предъявили обвинение во взятке

Замглавы департамента мэрии Москвы предъявили обвинение во взятке

В России за сутки выявлены почти девять тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлены почти девять тысяч новых случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

Голикова допустила скорую отмену COVID-ограничений

"Интерфакс" и НИУ ВШЭ договорились о сотрудничестве в сфере интеграции цифровых решений в образовательный процесс

Генпрокуратура сочла законным участие одного прокурора в судах по разным делам Навального

Генпрокуратура сочла законным участие одного прокурора в судах по разным делам Навального

Нефть Brent подорожала до $67,08 за баррель

Нефть Brent подорожала до $67,08 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 16 апреля

Замглавы "Альянса врачей" дали 8 суток за анонс акции у колонии Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');