В посольстве Великобритании назвали плановой встречу в МИД РФ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Встреча посла Великобритании в Москве Деборы Броннерт в МИД РФ была запланирована заранее, сообщили "Интерфаксу" в британской дипмиссии в пятницу.

Там отметили, что мероприятие "является абсолютно стандартным элементом дипломатической работы".

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация, что Броннерт прибыла в МИД РФ.

Накануне посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в МИД Великобритании, где ему, в частности, выразили обеспокоенность "злонамеренными действиями" Москвы. Замглавы МИД Великобритании Филипп Бартон заявил Келину, что Лондон поддерживает введенные ранее в четверг президентом США Джо Байденом санкции из-за действий России.