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Блинкен заявил о помощи США "Радио Свободная Европа" в РФ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - США делают все возможное, чтобы помочь радиостанции "Радио Свободная Европа", признанной Минюстом РФ СМИ-иноагентом, которая столкнулась с трудностями в России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы делаем все, что можем, чтобы помогать и найти, в конце концов, решение... Мы пытаемся убедиться, по меньшей мере, что хотя бы как-то можем быть полезны", - сказал Блинкен в ходе "круглого стола", рассуждая о ситуации, в которой оказалась радиостанция в России.

Он добавил, что обсудил эту ситуацию с российской стороной.

В апреле ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", представляющее в России медиакорпорацию "РСЕ/РС" (внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), обратилось в Страсбургский суд с ходатайством о принятии срочных обеспечительных мер, которые предусматривали бы мораторий на исполнение судебных решений по административным протоколам за отсутствие маркировки "иноагент" на материалах ее проектов.

По данным "РСЕ/РС", с 12 января по 15 апреля Роскомнадзор составил 390 протоколов, общая сумма штрафов по которым превышает 80 млн рублей.

7 апреля в пресс-службе Роскомнадзоре сообщили, что Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы ООО "РСЕ/РС" и оставил в силе постановления мирового судьи о штрафах по 20 протоколам на сумму 5,5 млн руб., которые теперь необходимо погасить в течение 60 дней.

Радио Свобода США Энтони Блинкен

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