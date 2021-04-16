Жителя Ингушетии осудили за избиение полицейского и освободили в зале суда

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Железноводский городской суд Ставропольского края вынес приговор многодетному отцу из Ингушетии Тагиру Галаеву, задержанному в сентябре минувшего года по делу о применении насилия к представителям власти во время митинга в Магасе против установления границ с Чечней и изменения регионального закона "О референдуме", передал корреспондент "Интерфакса".

34-летний Галаев, до задержания занимавшийся строительством, признан виновным в применении к представителю власти неопасного насилия (ч.1 ст. 318 УК).

Мужчину приговорили к семи месяцам колонии общего режима, но освободили в зале суда в связи с отбытием срока в СИЗО и под домашним арестом. Освобождение связано с вступившим в силу в 2018 году законом, засчитывающим один день содержания под стражей до вынесения приговора за полтора дня в колонии.

Обвинение просило для жителя Магаса один год колонии общего режима.

"Митинговое дело"

Это 34-й обвинительный приговор по "митинговому делу".

Как сообщалось ранее, силовики в сентябре минувшего года задержали местного жителя Тагира Галаева, сначала его оштрафовали, а затем предъявили обвинение в применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Впоследствии обвинение переквалифицировали, а меру пресечения в виде заключения под стражу изменили на домашний арест.

Сообщения о его задержании появились в соцсетях 30 октября. Но причины его задержания не уточнялись. Как заявлял адвокат Мухтар Мишаев, у арестованного четверо детей, один из которых инвалид, ребенку периодически необходимо лечение в московской клинике. Галаев отвергал обвинение, отмечая, что просто пошел посмотреть, что происходит на площади в Магасе, а когда полицейские начали оттеснять протестующих, оказался среди толпы.

6 апреля этого года появились сообщения об обысках в доме Галаевых в ингушской Сунже. Но адвокат исключил их связь с делом подзащитного, предположив, что следственные мероприятия могли провести у однофамильцев Тагира.

Протесты в Магасе

По данным ингушских правозащитников, всего к уголовной ответственности по делу об избиении полицейских в ходе митинга в Магасе 27 марта 2019 года был привлечен 51 человек, преследование троих из них было прекращено.

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.