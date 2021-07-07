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Заседание совета тейпов Ингушетии о границе с Чечней сорвал сигнал о бомбе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Назрани сотрудники правоохранительных органов из-за сигнала о минировании оцепили здание, где утром в среду должно было начаться заседание совета тейпов по вопросам о границе с Чечней, сообщил "Интерфаксу" член общественной организации.

Он уточнил, что оцеплена территория на улице Муталиева в районе Центр КАМАЗ. Частное здание, где планировалось заседание, проверяют кинологи с собаками и саперы. Силовики сообщили организаторам, что поступил звонок о заложенной бомбе.

Сорвано "расширенное заседание совета тейпов республики для обсуждения доклада общенациональной комиссии по вопросам определения границ между Ингушетией и Чечней", сказал собеседник агентства.

Бомбу пока не нашли, доступ к зданию закрыт, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В сентябре 2018 года тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали договор о демаркации административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Это вызвало массовые протесты в Ингушетии осенью 2018 года и в марте 2019 года.

После протестов более полусотни человек были задержаны по обвинениям в нападениях на полицейских. Под стражей остаются восемь лидеров протестов, в том числе бывший глава МВД республики Ахмед Погоров.

Общенациональная комиссия по вопросам определения границы между Ингушетией и Чечней была создан по решению участников протестных акций.

Митинг в Магасе

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Ингушетия МВД Назрань Чечня

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