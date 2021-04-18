Пятеро подростков погибли при столкновении машины с деревом в Новочеркасске

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Автомобиль Hyundai Solaris врезался в дерево в Новочеркасске, несовершеннолетние водитель и четверо пассажиров погибли, еще один госпитализирован, сообщили журналистам в воскресенье в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По его данным, авария произошла сегодня в 4:36 по московскому времени по улице Машиностроителей. Отмечается, что водитель машины не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В отделе сообщили, что выжившего пассажира с травмами госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи Новочеркасска.

Отмечается, что пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Водитель и все пассажиры автомобиля - несовершеннолетние.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, его обстоятельства выясняются.