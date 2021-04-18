Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:09Заразились
на 17.04В России 4 693 469+9 321В мире 140 457 797+526 336

Пятеро подростков погибли при столкновении машины с деревом в Новочеркасске

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Автомобиль Hyundai Solaris врезался в дерево в Новочеркасске, несовершеннолетние водитель и четверо пассажиров погибли, еще один госпитализирован, сообщили журналистам в воскресенье в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По его данным, авария произошла сегодня в 4:36 по московскому времени по улице Машиностроителей. Отмечается, что водитель машины не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В отделе сообщили, что выжившего пассажира с травмами госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи Новочеркасска.

Отмечается, что пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Водитель и все пассажиры автомобиля - несовершеннолетние.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, его обстоятельства выясняются.

Ростовская область Новочеркасск

Новости

В ОНК сообщили об улучшении самочувствия Фургала

В ОНК сообщили об улучшении самочувствия Фургала

ФСБ России сообщила о предотвращении госпереворота в Белоруссии

Что произошло за день: суббота, 17 апреля

В ФСБ рассказали, что интересовало задержанного украинского консула

Росавиация создала штаб для контроля за вывозом россиян из Турции

Росавиация создала штаб для контроля за вывозом россиян из Турции

МИД РФ предписал украинскому консулу в Петербурге покинуть страну

Два больших десантных корабля Северного флота вошли в Черное море

Число случаев COVID в Москве за сутки оказалось максимальным с января

Число случаев COVID в Москве за сутки оказалось максимальным с января

В Петербурге задержан украинский дипломат

Что случилось этой ночью: суббота, 17 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');