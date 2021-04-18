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Погибшие в ДТП в Новочеркасске подростки отмечали день рождения одного из них

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Находившийся за рулем в момент ДТП с пятью погибшими подросток накануне отмечал с друзьями день рождения, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Находившемуся за рулем подростку накануне исполнилось 14 лет. Предположительно, он с друзьями отмечал день рождения. В момент автоаварии с ним в машине находились трое мальчиков 13-15 лет, а также две девочки 14-15 лет. Выжил только один 15-летний пассажир, он в крайне тяжелом состоянии", - рассказал собеседник агентства.

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В свою очередь пресс-служба прокуратуры Ростовской области сообщила, что по данному факту ведомством проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, будет дана оценка действиям родителей подростка, который находился за рулем в момент аварии.

Как сообщалось, утром в воскресенье автомобиль Hyundai Solaris врезался в дерево в Новочеркасске (Ростовская область), несовершеннолетние водитель и четверо пассажиров погибли, еще один был госпитализирован.

Ростовская область Новочеркасск

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