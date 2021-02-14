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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:47Заразились
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Гвинея вновь столкнулась с угрозой эпидемии вируса Эбола

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Гвинея, где подтвердились семь случаев заражения вирусом Эбола при трех летальных исходах, оказалась в эпидемической ситуации, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на главу Национального агентства безопасности здоровья страны Сакобу Кейта.

"Сегодня рано утром лаборатория в Конакри подтвердило наличие вируса Эбола", - сказал он после экстренного обсуждения проблемы в столице страны.

Кейта сообщил, что в конце января на юго-востоке Гвинеи возле границы с Либерией от вируса скончался один человек. После его похорон 1 февраля у некоторых из присутствовавших на церемонии наблюдались диарея, тошнота, жар, кровотечение, а впоследствии анализ образцов, взятых у заболевших и отправленных в развернутую ЕС лабораторию, выявил наличие геморрагической лихорадки Эбола, вызванной вирусом.

В свою очередь представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Альфред Джордж Ки-Зербо пообещал как можно скорее оказать помощь Гвинее. Он отметил, что ВОЗ поддерживает контакт с производителями вакцин от этого вируса для их скорейшей доставки нуждающимся.

По данным СМИ, в соседней Либерии случаев болезни пока не выявлено, однако президент страны Джордж Веа отдал распоряжение привести в состояние повышенной готовности органы здравоохранения.

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СМИ напоминают, что эпидемия лихорадки Эбола в 2013 - 2016 годах, начавшись в Гвинее, унесла жизни более 11,3 тыс. жителей региона.

После этого, ВОЗ внимательно следит за каждой вспышкой лихорадки Эбола. Так, несколько из них были зафиксированы в Демократической республике Конго. И хотя в ноябре 2020 года ВОЗ объявил об окончании шестимесячной эпидемии в стране, в четверг подтвердил новое появление болезни.

Однако вакцинация от лихорадки более 40 тыс. человек позволила сдержать болезнь, отмечают СМИ.

Гвинея Эбола

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