Рост заболеваемости COVID в РФ в последние дни связали с неношением масок

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В России в последнее время фиксируется небольшой рост заболеваемости COVID-19, который связан с несоблюдением населением мер профилактики, сообщила "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, суточные колебания заболеваемости сезонными ОРВИ, в том числе и коронавирусом, характерны для неустойчивой весенней погоды.

"Но то, что процесс снижения замедлился, а в последние дни даже отмечался небольшой рост, связано не столько с погодными факторами, сколько с социальными. К сожалению, сейчас наши граждане стали менее ответственно подходить к соблюдению масочного режима и других мер предосторожности в общественном транспорте, торговых центрах, офисах", - сказала Пшеничная.

В России за минувшие сутки выявлено еще 8589 случаев заражения коронавирусом. К утру 17 апреля число случаев COVID в Москве за сутки оказалось максимальным с января.