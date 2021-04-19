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Преемника Япончика и Деда Хасана будут судить в Москве

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Гражданин Грузии, вор в законе по кличке Махо Тбилисский, предстанет перед судом в Москве за свое положение в криминальном мире.

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу ранее судимого 38-летнего гражданина Грузии, который обвиняется по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщила "Интерфаксу" представитель ведомства Людмила Нефедова.

Информированный источник агентства уточнил, что речь идет о Малхазе Дарчиеве, известном в криминальных кругах как Махо Тбилисский.

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По данным СМИ, 63-летний Дарчиев был коронован еще в 16 лет. Он был соратником таких авторитетных воров в законе, как ныне уже покойные Вячеслав Иваньков (Япончик) и Аслан Усоян (Дед Хасан). Махо считался одним из их преемников в криминальном мире.

По версии следствия, с сентября 2011 года по настоящее время уроженец Грузии занимает высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых воров в законе. Он контролирует криминальный мир в нескольких российских регионах, в том числе и московском.

"Он обязывает всех лиц преступной среды, имеющих более низкие криминальные статусы, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, соблюдая, распространяя и сохраняя преступные традиции и обычаи на территории Московского региона, Новосибирской, Ульяновской и Свердловской областей", - сказала Нефедова.

По ее словам, уголовное дело будет направлено в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

Малхаз Дарчиев Махо Тбилисский

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