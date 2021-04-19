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Памфилова не видит смысла в "дне тишины" перед многодневным голосованием

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова приветствовала внесение в Думу об отмене "дня тишины" в случае многодневного голосования.

"Я не могу к ней относиться по-иному, могу только приветствовать, поскольку это была моя инициатива, как председателя Центризбиркома, я с ней выходила во все соответствующие инстанции. Я очень рада, что законодатели поддержали нашу инициативу", - сказала она "Интерфаксу".

Отмена "дня тишины" позволит партиям и политикам продолжать агитацию накануне первого дня голосования, добавила она.

"Если голосование многодневное, то тут, конечно, в дне тишины нет смысла, поскольку и так два или три дня запрещена агитация, и нецелесообразно сокращать ее еще на день предшествующий", - сказала председатель ЦИК.

В понедельник комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил ко второму чтению законопроекта № 1009094-7 поправку, отменяющую "день тишины" в случае многодневного голосования.

Госдума Центризбирком Элла Памфилова

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