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Операторов связи обяжут 3 года хранить отправленные через интернет данные

Операторов связи обяжут 3 года хранить отправленные через интернет данные
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий операторов связи хранить информацию о передаче через интернет сообщений и медиафайлов между пользователями в течение трех лет и предоставлять ее по требованию правоохранительных органов.

Информацию "о фактах приема, передачи, доставки и обработки" голосовых, текстовых сообщений и видео, изображений, звуков и иных сообщений хранить нужно на территории РФ.

Кроме того, вводимая законопроектом норма обязывает указанные организации предоставлять эту информацию, а также данные о пользователях и оказанных им услугах связи и "иную информацию, необходимую для выполнения возложенных задач" правоохранительным органам для ведения оперативно-розыскной деятельности.

Новые нормы должны вступить в силу спустя 90 дней со дня официального опубликования закона.

7 апреля правительственная комиссия одобрила соответствующий законопроект. Однако затем Уральская ассоциация операторов связи попросила министра цифрового развития Максута Шадаева пересмотреть требования по сохранению трафика пользователей.

В ассоциации опасаются, что изменения в законодательстве приведут к череде банкротств мелких и средних операторов связи.

По словам операторов, постановления правительства невыполнимы на практике, так как 96% трафика передается в зашифрованном виде, а сайты используют протоколы со сквозным шифрованием. Они убеждены, что новые требования лишат пользователей безопасного доступа к банковским услугам и платежным системам.

правительство Госдума

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