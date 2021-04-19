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Источник допустил гибель трех человек при взрыве газа под Нижним Новгородом

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв газа в многоквартирном доме в селе Маргуша под Нижним Новгородом, предположительно, привел к человеческим жертвам, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В РоссииВзрыв газа произошел в трехэтажном доме под Нижним НовгородомЧитать подробнее

"Скорее всего, погибли три жильца в одной из квартир на третьем этаже, где располагался эпицентр взрыва. Этаж практически разрушен, начался пожар и обрушились перекрытия", - сказал источник.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ сообщает пока только о троих пострадавших. Под завалами могут быть люди.

"Со слов соседей, в здании находится человек. Проводится эвакуация жильцов", - добавили в пресс-службе.

В МЧС добавили, что дом обрушился и горит на площади 1,2 тыс. квадратных метров.

Источник "Интерфакса" предположил, что взрыв произошел из-за "грубого нарушения правил пользования газовыми приборами в квартире на третьем этаже". Также рассматривается версия неисправности оборудования.

Информация о происшествии поступила спасателям в 20:43 (мск).

Нижегородская область Маргуша

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