Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:20Заразились
на 20.04В России 4 718 854+8 164В мире 142 098 420+693 422

Дума одобрила штрафы для СМИ за ссылку на контент СМИ-иноагента без маркировки

Дума одобрила штрафы для СМИ за ссылку на контент СМИ-иноагента без маркировки
Фото: Mark Wilson/Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы одобрили поправки в КоАП о штрафах для журналистов и редакций за ссылку на сообщение иностранного СМИ-иноагента без указания этого статуса.

Поправку в палату внес депутат-единоросс Зариф Байгускаров ко второму чтению законопроекта № 1060657-7, который уточняет ответственность за нарушения на митингах и прописывает ответственность за участие в акциях под видом журналистов. Согласно принятой депутатами таблице поправок, этот законопроект изменяет название и пополняется еще одним пунктом: дополнением в статью "О злоупотреблении свободой СМИ" и новыми штрафами - уже для действующих журналистов и СМИ.

Поправка вводит штрафы для случаев, когда одно СМИ в своих публикациях ссылается на информацию другого СМИ, которое имеет особый статус "средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента",- и при этом первое СМИ не указывают на это обстоятельство. Штрафы для граждан предложено установить в пределах 2000-2500 рублей, для должностных лиц - 4000-5000 рублей, для юридических лиц - 40 000-50 000 рублей.

Расширенный законопроект

Основной законопроект о штрафах для граждан, которые выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях и неправомерно используют знаки работника СМИ, был принят в первом чтении 24 декабря 2020 года. В нем прописаны штрафы за это нарушение в размере от 20 000 до 30 000 рублей.

Из думской базы данных следует, что законопроект готовили к рассмотрению во втором чтении в феврале, но зимой оно так и не состоялось. К середине апреля, документ пополнился поправкой о штрафах за неправильное цитирование СМИ-иноагентов, профильный комитет ее поддержал, а Совет Госдумы вынес обновленный документ на пленарное заседание 20 апреля.

Во вторник Госдума приняла законопроект с поправками во втором чтении.

В конце декабря 2020 года был подписан закон, запретивший журналистам одновременно освещать массовую акцию и участвовать в ней - в частности, скандировать лозунги, раздавать листовки и нести транспаранты. При этом в законе определяется, что журналист, освещающий акцию, не имеет права скрывать отличительный знак или признак СМИ.

Госдума Зариф Байгускаров

Новости

Путин подписал закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

РКН проверит утечку личных данных с сайта в поддержку Навального

Чемезов заявил о риске прекращения поставок электроники в любой момент

Чемезов заявил о риске прекращения поставок электроники в любой момент

Глава СПЧ не намерен посещать Навального и посоветовал ему питаться

Принят закон о запрете на иностранное гражданство для госслужащих, военных и дипломатов

Принят закон о запрете на иностранное гражданство для госслужащих, военных и дипломатов

Россия в ответ на действия Софии выслала двух болгарских дипломатов

Россия в ответ на действия Софии выслала двух болгарских дипломатов

Источник сообщил, что чартеры на курорты Египта могут возобновиться после 10 мая

Суд о признании ФБК экстремистской организацией будет закрытым из-за грифа "секретно"

МИД РФ заявил, что об открытии чартеров в Египет объявят в ближайшее время

Визовые центры Греции возобновили работу в нескольких городах РФ

Визовые центры Греции возобновили работу в нескольких городах РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');