Семь человек были осуждены в России в 2020 году за госизмену и шпионаж

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В 2020 году в России за государственную измену и шпионаж были осуждены семь человек, всем осужденным было назначено наказание в виде лишение свободы, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде России.

Так, согласно данным Судебного департамента, за 2020 год шесть человек в России были осуждены за государственную измену (ст. 275 УК РФ), один - за шпионаж (ст. 276 УК РФ).

Все осужденные получили наказание в виде реального лишения свободы - от пяти до 20 лет колонии, следует из статистики. С трех "изменщиков" в качестве дополнительного наказания взыскали штрафы на общую сумму 650 тыс. руб.

Оправданных по обвинению в госизмене и шпионаже в России в прошлом году не было.

В 2019 году за аналогичные преступления в России было осуждено 11 человек: восемь за госизмену, трое за шпионаж, оправданных также не было.