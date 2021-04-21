Энергетики восстановили энергоснабжение на юге Сахалина

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Энергоснабжение, нарушенное вечером во вторник из-за обрывов обледеневших проводов ЛЭП, восстановлено в Невельском районе, ремонтные бригады продолжают работать в Холмском районе, сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго" в среду.

"Сегодня ночью была возобновлена подача электроэнергии населенным пунктам Невельского района, а также большей части потребителей Холмского района", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Холмском районе частично нарушенным остается электроснабжение в селах Ожидаево, Серные источники, Пожарское, Бамбучки, Правда, нескольких домов в городе Холмске, а также в селе Прудное Углегорского района. Ликвидацией последствий занимаются шесть бригад "Сахалинэнерго" (14 человек и шесть единиц техники).

Как сообщалось, вечером во вторник несколько сел Холмского и Невельского районов оказались обесточены из-за повреждений ЛЭП, сильным ветром и мокрым снегом оборвало провода, одна из опор под тяжестью наледи буквально согнулась пополам. Работу ремонтных бригад осложнял шквалистый ветер.

Сахалин в ночь на понедельник оказался под влиянием очередного циклона, который принес на остров метели с мокрым снегом, сменяющиеся сильным дождем.