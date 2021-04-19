Сильный снег с дождем принес на Сахалин очередной циклон

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Действие циклона, под влиянием которого в ночь на понедельник оказался юг Сахалина, распространится в понедельник в течение дня на центральную и северную часть острова, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона со ссылкой на областное управление Росгидромета.

"В течении дня 19 апреля на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского и Макаровского районов прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Вечером в отдельных районах осадки достигнут градации очень сильных", - говорится в сообщении. Пресс-служба предупреждает о возможном налипании мокрого снега на провода ЛЭП, на восточном побережье острова оно может быть сильным.

Спасатели просят сахалинцев не покидать населенные пункты до улучшения погоды.

Как сообщалось, в ночь на понедельник юг Сахалина, в том числе в Южно-Сахалинск, оказались под влиянием циклона, который принес метель с мокрым снегом, гололед на дорогах. Снегопады с мокрым снегом продолжаются до сих пор.