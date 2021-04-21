Посла Чехии вызовут в МИД после просьбы вернуть дипломатов в Москву

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Москве предупреждают Прагу о недопустимости вести разговор с Россией в ультимативном ключе, посол Чехии Витезслав Пивонька в четверг будет вызван в МИД России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью. Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим", - сказала она журналистам.

"Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России", - добавила Захарова.

Ранее в среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил, что власти страны обратились к России с просьбой разрешить чешским дипломатам вернуться в Москву. Чешская сторона отметила, что если Москва не согласится на это предложение, из Праги могут быть высланы и другие российские дипломаты.

До этого Кулганек провел встречу с российским послом в Чехии Александром Змеевским, которому он сообщил, в частности, о том, что высылка из Москвы 20 чешских дипломатов осложнила работу посольства Чехии в России.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".