Координатора штаба Навального в Екатеринбурге будут судить за акцию 21 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские в Екатеринбурге составили протокол на координатора регионального штаба Навального Алексея Гресько по ч.8 ст.20.2 КоАП, о повторном нарушении законодательства о митингах, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

Утром 21 апреля у Гресько дома прошел обыск, затем его задержали в начале несогласованной акции. По словам адвоката, первый вариант протокола в полиции изменили, и затем активисту уменили организацию акции. Ночь он должен был провести в отделении.

В пресс-службе регионального ГУ МВД воздержались от комментариев.

24 января Гресько получил десять суток ареста за акцию, прошедшую днем ранее, по ч.2 ст.20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). В феврале суд назначил ему еще 15 суток ареста за неповиновение законным требованиям полиции.