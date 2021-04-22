Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:33Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 143 528 162+575 317

Координатора штаба Навального в Екатеринбурге будут судить за акцию 21 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские в Екатеринбурге составили протокол на координатора регионального штаба Навального Алексея Гресько по ч.8 ст.20.2 КоАП, о повторном нарушении законодательства о митингах, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

Утром 21 апреля у Гресько дома прошел обыск, затем его задержали в начале несогласованной акции. По словам адвоката, первый вариант протокола в полиции изменили, и затем активисту уменили организацию акции. Ночь он должен был провести в отделении.

В пресс-службе регионального ГУ МВД воздержались от комментариев.

24 января Гресько получил десять суток ареста за акцию, прошедшую днем ранее, по ч.2 ст.20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). В феврале суд назначил ему еще 15 суток ареста за неповиновение законным требованиям полиции.

Акции в поддержку Навального в России и в мире

15
МоскваМоскваСанкт-ПетербургВладивостокУлан-УдэМельбурн, АвстралияСанкт-ПетербургМоскваРим, ИталияНовосибирскБерлин, ГерманияМоскваВладивостокЛондонМосква
Москва
Екатеринбург Алексей Навальный Свердловская область МВД Алексей Гресько Алексей Бушмаков

Новости

Греф рассказал о решении возникающих проблем в партнерстве с Mail.ru

Посол Салливан приехал в Шереметьево для вылета на консультации в США

Посол Салливан приехал в Шереметьево для вылета на консультации в США

Что случилось этой ночью: четверг, 22 апреля

Корабли ВМФ России вышли в море в районе Крыма на межвидовые учения

Корабли ВМФ России вышли в море в районе Крыма на межвидовые учения

Что произошло за день: среда, 21 апреля

Полиция насчитала шесть тысяч человек на несанкционированной акции в Москве

Полиция насчитала шесть тысяч человек на несанкционированной акции в Москве

Симферопольцев предупредили о возможной подаче мутной воды в течение 2 дней

Россия не планирует покупать ударные беспилотники "Байрактар" у Турции

ВС РФ высказался против легкого списания долгов в личном банкротстве

ВС РФ высказался против легкого списания долгов в личном банкротстве

Задержанного в Нижнем Новгороде академика РАН отпустили из полиции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');