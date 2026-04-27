Что произошло за день: понедельник, 27 апреля

Переговоры Путина и Аракчи, непогода в Москве и других российских регионах, заявление Минобороны о службе в войсках беспилотных систем

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Петербурге прошла встреча президента РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. В ходе переговоров Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на прошлой неделе. Аракчи после встречи заявил, что получил заверения в готовности расширять сотрудничество между двумя странами.

- Непогода обрушилась на Москву в ночь на понедельник. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Снег продолжится в Московском регионе до утра среды, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

- Три человека погибли в Самарской области из-за последствий урагана. В целом в нескольких федеральных округах из-за непогоды пострадали более 30 человек.

- В Минобороны РФ заявили, что не намерены принуждать студентов к участию в СВО в составе войск беспилотных систем. Вводится прямой запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения без их согласия.

- В Туапсе после атаки БПЛА и разлива мазута с трех участков собрали 4165 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

- Российские интернет-сервисы ограничивают доступ пользователей с VPN "для безопасности данных, которые вы вводите на площадках", сообщили Минцифры РФ.