В Петербурге за участие в акции 21 апреля 48 человек арестовали и 66 оштрафовали

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Более 100 человек привлечены к административной ответственности в Петербурге за участие в несогласованной акции 21 апреля, следует из данных объединенной пресс-службы городских судов.

По решениям судов 48 человек арестованы на сроки от трех до 15 суток. Штрафы в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей назначены 66 активистам. Один участник неразрешенного мероприятия наказан обязательными работами длительностью 70 часов.

При этом 13 протоколов были возвращены в полицию, одно дело было прекращено, рассмотрение еще одного - отложено.

Кроме того, ранее в четверг были привлечены к административной ответственности еще более 20 человек.

Во всех случаях задержанным вменялось правонарушение по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

По данным МВД, в несогласованной акции 21 апреля в Петербурге приняли участие около 4,5 тыс. человек. О количестве задержанных не сообщалось.