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Совфед одобрил штрафы за ссылки на сообщения СМИ-иноагентов без маркировки

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о штрафах для журналистов и редакций за распространение сообщений иностранных СМИ-иноагентов без указания этого статуса.

Соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Штрафы касаются случаев, когда одно СМИ в своих материалах ссылается на информацию другого СМИ, которое имеет особый статус "средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента", и при этом журналисты не указывают на это обстоятельство. Штрафы, согласно поправке, составят от 2 до 2,5 тыс. рублей для граждан, для должностных лиц - от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тыс. рублей.

Кроме того, закон предусматривает штрафы для граждан, которые выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях и неправомерно используют знаки работника СМИ. Согласно документу, за такие действия нарушитель наказывается штрафом в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

В конце декабря 2020 года был подписан закон, запретивший журналистам одновременно освещать массовую акцию и участвовать в ней - в частности, скандировать лозунги, раздавать листовки и нести транспаранты. При этом в законе определяется, что журналист, освещающий акцию, не имеет права скрывать отличительный знак или признак СМИ.

Совет Федерации

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