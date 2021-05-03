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"Роскосмос" и агентство космических наук Бахрейна подписали меморандум о сотрудничестве

"Роскосмос" и агентство космических наук Бахрейна подписали меморандум о сотрудничестве
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" подписал с Национальным агентством космических наук Королевства Бахрейн (NSSA) меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сообщается на сайте госкорпорации.

"Меморандум о взаимопонимании открывает дорогу к наращиванию двустороннего сотрудничества в области космической деятельности (...) Подписание меморандума подтверждает готовность и желание России и Бахрейна совместно развивать проекты в указанной сфере в интересах социально-экономического развития обеих стран ", - сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Председатель совета директоров NSSA, министр транспорта и связи Бахрейна Камаль бин Ахмед Мохаммед в свою очередь подчеркнул, что в документе прописаны представляющие взаимный интерес направления деятельности, которые стороны планируют развивать путем реализации совместных проектов, проведения исследований, обмена информацией и опытом, обучения и наращивания потенциала.

Роскосмос Дмитрий Рогозин NSSA Камаль бин Ахмед Мохаммед

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