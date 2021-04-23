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Мишустин счел высшее образование не обязательным условием для карьеры

Мишустин счел высшее образование не обязательным условием для карьеры
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин высказал мнение, что высшее образование не обязательное условие для удачной карьеры.

"Ребята - профессионалы, кто будет заканчивать хороший колледж, техникум, абсолютно так же уважаемы, как и те, кто иногда с высшим образованием, но гайку завернуть не смогут", - заявил премьер во время посещения Грозненского государственного нефтяного технического университета.

Мишустин добавил, что был наставником для одного из участников конкурса "Лидеры России" и убеждал его получить высшее образование, хотя молодой человек отказывался.

"Мы долго говорили с ним, и скажу честно, он меня убедил, что его знания и профессионализм достаточны, чтобы работать", - отметил Мишустин.

"Слово "высшее" предполагает превосходство, а это не так", - заявил премьер, добавив, что профессионалитет или колледж также позволяют получить хорошее образование.

Если человек - профессионал в своей сфере, то, по мнению Мишустина, не имеет значения, есть ли у него именно высшее образование в этой области. В частности, по его словам, это касается техников, технологов, ИТ-специалистов.

Мишустин пообещал поручить профильным ведомствам проработать вместе с правительством Чечни программу занятости для выпускников колледжей республики, "чтобы ребята, которые придут в колледжи, понимали, где будут работать". Также премьер пообещал, что среди студентов чеченских вузов будет распределено порядка 100 грантов на сумму не менее 100 млн рублей.

Михаил Мишустин Чечня

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