Пешеходный мост рухнул на автодорогу в Екатеринбурге

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Пешеходный мост рухнул на автодорогу в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в воскресенье (по местному времени).

"Рухнул пешеходный мост, сотрудники ГИБДД организовали движение транспортных потоков в объезд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть полиции Екатеринбурга в 22:35 местного времени субботы (20:35 мск).

Так, авария произошла в районе 46-го км Екатеринбургской кольцевой автодороги.

"Машина (грузовик MAN с тралом-полуприцепом, с госномерами Республики Татарстан - ИФ) перевозила некрупный негабаритный груз в виде оборудования для обработки и сортировки камней. (...) По одной из отрабатываемых представителями МВД версий, в момент проезда под пешеходным мостом у трала грузовика лопнуло одновременно два колеса, в результате чего автоматически груз подбросило и задело верхнюю часть сооружения, в результате чего оно рухнуло на проезжую часть", - сказал Горелых.

По его словам, в результате происшествия на дороге организовалась пятикилометровая пробка.

"Если бы это были не ночь и не выходной день, пробка была бы в разы больше", - подчеркнул он.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят работу по доставке к месту происшествия двух пятидесятитонных кранов для того, чтобы сдвинуть конструкцию с проезжей части.

Водителя грузовика, уроженца Татарстана, сотрудники правоохранительных органов уже опросили, признаков опьянения, по словам Горелых, он не имеет. Кроме того, сотрудники полиции на данный момент разыскивают владельцев груза, которые, по предварительным данным, в момент аварии находились в машине, но после аварии "исчезли".

"Их разыскивают для того, чтобы проверить наличие специального разрешения на перевозку негабаритного груза. Возможно, то, что они скрылись, свидетельствует о том, что оно (разрешение - ИФ) может отсутствовать. По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение", - отметил Горелых.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.