Пассажирский автобус и грузовик столкнулись под Тулой

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Один человек погиб и девять пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Воловском районе Тульской области.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы управления МВД региона Андрей Ярцев, ДТП произошло на 260-м км автодороги М-4 "Дон".

По предварительной информации, водитель автобуса Neoplan, ехавший в направлении Москвы, столкнулся с грузовым автомобилем Scania. Грузовик с полуприцепом незадолго до этого наехал на препятствие. В результате ДТП 54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте.

На данный момент известно о девяти пострадавших, находившихся в салоне автобуса, среди них двое детей - мальчик восьми лет и девочка 14 лет. Они и ещё один пассажир госпитализированы.

Всего в автобусе находилось 19 пассажиров и два водителя, уточнил Ярцев.