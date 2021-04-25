Ребенок погиб в массовом ДТП на трассе "Кола" в Ленинградской области

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль в воскресенье столкнулся с тягачом в Кировском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По предварительной информации, в 19:00 мск на 80-м км трассы "Кола" водитель автомобиля Nissan Qashqai, выполняя обгон справа, влетел в двигавшийся в попутном направлении автомобиль Мan с полуприцепом, после чего выехал на полосу встречного движения и врезался в Chevrolet Lanos.

В результате ДТП погиб ребёнок 2019 года рождения, находившийся в детском кресле на заднем сиденье Chevrolet. Ещё трое взрослых госпитализированы в среднем и тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба.

По факту аварии проводится проверка.