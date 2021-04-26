Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:47Заразились
на 25.04В России 4 762 569+8 780В мире 146 461 651+821 237

У православных верующих начинается Страстная седмица

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В понедельник у православных верующих начинается Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой, когда Церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа.

В РоссииУ православных начался Великий постЧитать подробнее

В эти дни верующим предписывается строгий пост, которым они подготавливают себя к встрече Пасхи.

В Страстную седмицу все дни называются великими по причине великих воспоминаний, совершаемых православной церковью. Это и чудеса, которые сотворил Христа, и знаменитая тайная вечеря, во время которой совершилось предательство Иуды, а также осуждение Христа, его возведение на Голгофу и распятие, о котором верующие вспоминают в Страстную пятницу - самый скорбный день христианского календаря.

Завершается Страстная недели по прошествии субботы - в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос воскресе!", возвещая наступление главного христианского праздника.

Православие Пасха

Новости по теме

Новости

Ракета "Союз-2.1б" стартует с "Восточного" в понедельник

Минпросвещения проверит все учебники после критики Путина

Что произошло за день: воскресенье, 25 апреля

"Другая Россия Лимонова" подаст документы на регистрацию партии

Пандемия коронавируса

Гинцбург назвал ноябрь возможным сроком окончания пандемии в России

Гинцбург назвал ноябрь возможным сроком окончания пандемии в России

Помощник президента РФ не исключил встречу Путина и Байдена в июне

Задержана первый замминистра соцзащиты Мордовии

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon

Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon

Два человека погибли, один пострадал в автоаварии в Хабаровске

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');