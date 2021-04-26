У православных верующих начинается Страстная седмица

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В понедельник у православных верующих начинается Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой, когда Церковь вспоминает крестные страдания Иисуса Христа.

В эти дни верующим предписывается строгий пост, которым они подготавливают себя к встрече Пасхи.

В Страстную седмицу все дни называются великими по причине великих воспоминаний, совершаемых православной церковью. Это и чудеса, которые сотворил Христа, и знаменитая тайная вечеря, во время которой совершилось предательство Иуды, а также осуждение Христа, его возведение на Голгофу и распятие, о котором верующие вспоминают в Страстную пятницу - самый скорбный день христианского календаря.

Завершается Страстная недели по прошествии субботы - в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос воскресе!", возвещая наступление главного христианского праздника.