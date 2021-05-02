Власти опровергли слухи о "тайных пациентах" в больницах Москвы

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В московских клиниках нет "тайных пациентов", сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в департаменте здравоохранения столицы.

"Никаких "тайных пациентов" департамент в больницы не направляет. Все проверки медицинских организаций системы здравоохранения города Москвы проводятся, как правило, в плановом порядке", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что проверяют столичные медорганизации медицинская инспекция и линейный контроль в строго установленном порядке.

Накануне в СМИ появилась информация о внеплановых проверках в московских медицинских организациях в связи с инцидентом в ГКБ имени Иноземцева. Также сообщалось, что в больницах будут присутствовать "тайные пациенты", фиксирующие нарушения со стороны персонала.

26 апреля в департаменте здравоохранения Москвы сообщили об увольнении главврача городской клинической больницы имени Иноземцева, в которой пьяные медсестры издевались над пожилой пациенткой. Отмечается, что после публикации видео в СМИ в больнице была проведена проверка, действия сотрудников признали недопустимыми и порочащими честь как медорганизации, так городской системы здравоохранения. Сотрудники, фигурировавшие в видео, были уволены. Возбуждено уголовное дело по факту инцидента по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности).