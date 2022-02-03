Напавший на сестру Артура Чилингарова приговорен к шести годам колонии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге оглашен приговор по делу о нападении на сестру полярника Артура Чилингарова в парадной дома на Васильевском острове.

Пресс-служба прокуратуры северной столицы в четверг сообщает, что за покушение на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 105 УК РФ) осужден местный житель Иван Еремин.

Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Еремин был задержан в апреле 2021 года. Его обвинили в том, что он из личной неприязни и с целью убийства в парадной дома на 1-й линии Васильевского острова несколько раз ударил ножом пожилую сестру ученого Чилингарова Наталию. Довести до конца умысел об убийстве Еремин не смог: на крики потерпевшей вышла соседка. С места происшествия мужчина скрылся, пострадавшую пенсионерку доставили в больницу.