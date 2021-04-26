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Путин подписал указ о военных сборах для граждан в запасе

Путин подписал указ о военных сборах для граждан в запасе
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы.

"Призывать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщалось, с 15 апреля в России началась отправка новобранцев в войска в рамках весенней призывной кампании. Согласно указу президента РФ, на срочную службу призывают 134 650 граждан. Призыв будет проходить с 1 апреля по 15 июля.

В ноябре 2017 года президент РФ своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек. 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

Владимир Путин

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