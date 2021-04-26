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Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы признал виновной в повторном нарушении установленного порядка организации несогласованной акции юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь.

"Соболь признана виновной в правонарушении, предусмотренном частью 8 статьи 20.2 КОАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения акции), ей назначен административный штраф в размере 300 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Как сообщалось, Соболь была задержана в Москве 21 апреля.

Согласно полицейскому рапорту, который опубликовал ее адвокат Владимир Воронин в своем твиттере, Соболь обвиняют в призывах выйти на несогласованную акцию в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Адвокат отмечает, что "в этом эфире не было ни слова от Любови про митинг".

21 апреля в нескольких российских городах прошла несанкционированная акция в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.

Любовь Соболь ФБК

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