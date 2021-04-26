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Ранивший полицейского кустарь-оружейник осужден в Подмосковье на 10,5 лет

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Житель подмосковного Солнечногорска, подпольный оружейник Виталий Арсеньев приговорен к 10,5 годам заключения за ранение полицейского в ходе обыска, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Приговором судьи Московского областного суда Арсеньеву назначено наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а остального срока - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год", - сказала Врадий в понедельник журналистам.

Рано утром 5 августа 2020 года в Солнечногорске оперативники пришли в квартиру к Арсеньеву для проверки информации о его причастности к незаконному обороту оружия. Однако, по словам Врадий, он выстрелил в живот и ногу одному из полицейских. После этого Арсеньева задержали, а раненый был госпитализирован. По словам Врадий, в ходе обыска был изъят арсенал, в том числе коробки с патронами и составные части разного огнестрельного оружия.

Врадий отметила, что 46-летний Арсеньев признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также в незаконном изготовлении, переделке огнестрельного оружия и его составных частей (ч. 1 ст. 223 УК РФ).

Она добавила, что в ходе предварительного расследования Арсеньев признал вину частично, дав показания об обстоятельствах совершенного им преступления.

Подмосковье Солнечногорск Виталий Арсеньев

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