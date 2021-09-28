ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах РФ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в течение сентября пресекли деятельность 29 подпольных оружейных мастерских в нескольких регионах РФ, задержаны десятки подозреваемых, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как говорится в сообщении ЦОС, поступившем во вторник в "Интерфакс", ФСБ вместе с МВД и Росгвардией пресекли преступную деятельность 48 жителей из 18 регионов страны. Задержанные причастны к переделке гражданского оружия в боевое и его сбыту, а также к контрабанде оружия в Россию, заявили в ЦОС.

В ведомстве отметили, что прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, изъято 149 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

"В сентябре 2021 года в Москве, республиках Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в пресс-релизе.

В результате сотрудники правоохранительных органов изъяли семь автоматов ("АК-74", "АКС-74У", "АК-103"), девять пистолетов-пулеметов ("Кедр", "ППС", "ППШ", "МР-40"), 67 карабинов, винтовок и ружей ("М-16", "Mauser", "Вепрь", "Мосина", "СКС", "Тигр", "ТОЗ", "СВТ-40", "ИЖ", "Сайга", "Белка"), 66 пистолетов и револьверов ("Glock", "Colt", "Grand Power", "Walther", "АПС", "ИЖ-71", "ПМ", "ТТ", "Rec", "Stalker", "Supr", "Наган", "Страж", "Гроза", "Star"), а также более 27 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), шесть ручных гранат ("Ф-1", "РГД-5"), 24 взрывателя и детонатора, 20 м огнепроводного шнура, свыше 12000 патронов различного калибра, говорится в сообщении.

"Необходимо отметить, что действия нелегальных оружейников уже будут квалифицироваться с учетом вступивших в силу с 12 июля 2021 года изменений в статьи 222, 223, 226.1 УК РФ, усиливающих уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота средств поражения", - заявили в ФСБ.