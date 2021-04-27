Продажу алкоголя запретили в столице Тувы в майские праздники

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Власти Кызыла запретили продажу алкоголя с 1 по 10 мая, сообщает пресс-служба мэрии столицы Тувы.

"Запретить в период времени с 1 мая по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) города Кызыла", - говорится в сообщении со ссылкой на текст постановления.

Руководителям предприятий общепита рекомендуется снять с продажи алкоголь.

Также сообщается, что гражданам, принимающим участие в праздничных мероприятиях, запрещается приносить с собой алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

В период праздников полиция будет проводить в Кызыле рейды для выявления незаконной торговли алкоголем.