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Россияне в праздники стали чаще травиться и травмироваться из-за алкоголя

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - С начала мая в России увеличилось число травм и отравлений, чаще всего это связано со злоупотреблением алкоголем, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"По итогам трех нерабочих дней мы, к сожалению, отмечаем определенный рост числа обращений в связи с травмами и отравлениями, в том числе определенный рост числа смертельных случаев. Эти показатели чаще всего напрямую связаны со злоупотреблением алкоголем", - сказал Мурашко, слова которого приводятся на сайте Минздрава.

Как отметили в ведомстве, в период нерабочих дней медицинская служба традиционно испытывает дополнительную нагрузку, связанную с массовыми выездами россиян на природу и дачи. Медицинские учреждения и служба скорой помощи по всей стране до конца майских праздников продолжат работу в усиленном режиме.

Минздрав РФ Михаил Мурашко

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