Кремль пояснил, что решение о кэшбэке за детский отдых не имеет обратной силы

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Объявленное президентом решение ввести кэшбэк в размере 50% на детский летний отдых не имеет обратной силы и не может распространяться на уже выкупленные путевки, пояснили в Кремле.

Владимир Путин объявил о введении 50% кэшбэка на путевки в детские летние лагеря на прошлой неделе в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию.

В связи с этим родители, уже выкупившие такие путевки, стали обращаться с просьбами вернуть им деньги с тем, чтобы по новой оплатить отдых детей уже с 50% скидкой.

"Нет, об этом сейчас речи не идет. И об этом президент не говорил. Обратной силы это решение не имеет", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Вместе с тем он отметил, что "если сложилась такая ситуация, то правительство обратит на это внимание". "Я не знаю, какое может быть в данном случае решение, я не знаю, возможет ли возврат денег за путевки, которые уже приобретены. Нужно смотреть на условия договоров, которые были подписаны", - подчеркнул пресс-секретарь президента.