КС РФ счел, что суды могут игнорировать иммунитет на сохранение единственного жилья

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Запрет на изъятие у граждан-должников единственного жилья не может быть безусловным и требует законодательных корректив, а до их появления суды вправе принимать решения о преодолении имущественного иммунитета, если должник в результате не останется без пригодного для жизни помещения, следует из опубликованного во вторник постановления Конституционного суда (КС) РФ.

Постановление вынесено по итогам рассмотрения жалобы Ивана Ревкова. Он более 20 лет назад дал деньги в долг Елене Шахлович, та с ним не расплатилась, и в 1999 году через суд Ревков взыскал с нее 753 тыс. рублей. Исполнительное производство было возбуждено в 2007 году, но решение суда до сих пор не исполнено, говорилось в жалобе Ревкова в КС РФ. Несмотря на исполнительное производство, в 2009 году Шахлович купила квартиру в Обнинске площадью 110 кв. м, стоимость которой многократно превышала размер долга, указывал в жалобе в КС РФ Ревков.

В 2019 году Шахлович инициировала собственное банкротство из-за долгов на 4,26 млн рублей. Ключевым кредитором был Ревков с суммой в 3,9 млн рублей (прежний долг с процентами), оставшаяся сумма приходилась на кредиты у Сбербанка и банка "Дом.РФ", свидетельствуют материалы банкротного дела.

Арбитражный суд Калужской области летом 2019 года признал Шахлович банкротом, но вопреки требованиям Ревкова отказался продавать за долги ее квартиру. Кредитор указывал, что эта недвижимость была приобретена уже после возбуждения исполнительного производства, а ее площадь превышает разумно достаточную для жизни - в Обнинске норма предоставления на одного человека составляет от 14 до 18 кв. м.

В ответ на это суд сослался на статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, которая запрещает отбирать у граждан за долги единственное жилище. В отношении такой недвижимости действует так называемый имущественный иммунитет. С этим согласились и вышестоящие суды.

КС РФ, рассмотревший жалобу Ревкова, напомнил, что еще в мае 2012 года предписал законодателю определить разумные пределы действия этого иммунитета. Тогда КС РФ указал, что подобное ограничение не должно распространяться на помещения, размеры которых превышают средние показатели, а стоимость - достаточна для удовлетворения требований кредитора, так как иначе нарушается баланс интересов должников и кредиторов. Но соответствующие изменения в законодательство до сих пор не внесены, а суды отказываются самостоятельно определять критерии достаточного или "роскошного" жилья.

"За почти девять лет законодательные работы по этому поводу не продвинулись дальше подготовки двух законопроектов с поступлением одного из них на первое чтение", - отметил КС РФ. Такое положение дел суд в постановлении назвал "многолетним недопустимым законодательным бездействием".

"Указанный длящийся риск причинения вреда конституционно значимым ценностям отягощается самим по себе неисполнением акта конституционного правосудия", - указал КС РФ.

КС РФ подтвердил соответствие Конституции РФ статьи 446 ГПК РФ в ее взаимосвязи с пунктом 3 статьи 213.25 закона о несостоятельности, позволяющим суду исключить из конкурсной массы имущество гражданина, на которое нельзя обратить взыскание. Однако, указал КС РФ, статья 446 ГПК РФ "не может служить нормативно-правовым основанием безусловного отказа в обращении взыскания на жилые помещения, в нем указанные, если суд считает необоснованным применение исполнительского иммунитета, в том числе при несостоятельности (банкротстве) гражданина-должника". Это возможно, согласно позиции КС РФ, если должник не останется без "жилища, пригодного для проживания самого должника и членов его семьи, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма", и в пределах того же поселения, где эти лица живут.

"Это условие может быть обеспечено, в частности, если соответствующее жилое помещение предоставляет гражданину-должнику кредитор (взыскатель) в порядке, который установит суд, в том числе в процедуре несостоятельности (банкротства)", - говорится в постановлении КС РФ.

Суды при разрешении подобных вопросов должны учитывать соотношение рыночной стоимости жилого помещения с величиной долга, погашение которого в существенной части могло бы обеспечить обращение взыскания на жилое помещение. Кроме того, ухудшение жилищных условий не может вынуждать должника к изменению места жительства (поселения), если он сам на это не соглашается.

Кроме того, КС РФ напомнил о праве судов отказать гражданам-должникам в сохранении единственного жилья, если выяснится, что его приобретение прошло со злоупотреблениями. Судам стоит учитывать, с одной стороны, время присуждения долга этому гражданину, возбуждения исполнительного производства, а также извещения должника об этих процессуальных событиях и, с другой стороны, время и условия покупки или постройки объекта, защищенного исполнительским иммунитетом, говорится в акте КС РФ.